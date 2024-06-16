شاهد.. كيف تناول الاعلام العبري خبر هلاك 11 جنديا اسرائيليا؟

العالم - مراسلون

واوضح مراسلنا انه يعد صفعة جديدة لجيش الاحتلال تضاف الى الصفعات التي تلقاها على مدار الحرب على قطاع غزة منذ الـ7 اكتوبر/ تشرين الاول الماضي وحتى الان.

واشار الى ان تداعيات هذا الخبر في وسائل الاعلام العبري، حيث كتب في صحيفة "هآرتس" العبرية اعتبرت ان هذه نتيجة ما تقودة حكومة نتنياهو التي تقود للخراب وان رفح وقطاع غزة تحول لمستنقع يغرق في الاحتلال الاسرائيلي، واعتبرت ان على نتنياهو ومن حوله ان يتعظوا، محملة نتنياهو المسؤولية.

واضاف ان بعض المواقع الاعلام العبري حملت رئيس هية الاركان الاسرائيلية هرتسي هليفي المسؤولية، لعدم استطاعته اداره المعركة بشكل حقيقي ويتخذ القرارات التي تسبب المزيد من الخسائر الاسرائيلية.

وتابع ان الجنرال اسحاق بريك كرر مرة اخرى ان انجازات اجيش الاحتلال بدأت تتاكل ان لم تكن تآكلت بالكامل وانه يجب الاعتراف بانها معركة خاسرة ويجب الذهاب للتفاوض لعقد صفقة مع حماس قبل خسارة الجيش لكل شيء .