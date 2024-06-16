كيف قتلت المقاومة الفلسطينية 11 عسكريا اسرائيلياً في يوم واحد؟

العالم - فلسطين

وأعلن جيش الاحتلال مقتل ضابط وجندي من اللواء الثامن التابع لفيلق المدرّعات إثر انفجار عبوة ناسفة بدبابة شمالي قطاع غزة بعد الإعلان عن مقتل ثمانية جنود في وقت سابق، ليرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال المعلن عنهم إلى أحد عشر عسكرياً في غضون يوم واحد.

وتصدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الاسلامية حماس لمحاولة توغل قوات الاحتلال في محور مخيم تل السلطان غربي رفح جنوب القطاع بنصبها كميناً محكماً.

واستهدفت القسام جرافةً عسكريةً إسرائيلية من نوع دي تسعة، وأوقعت طاقمها بين قتيل وجريح. وأوضحتْ القسّام، أنّه فور وصول قوة بهدف إنقاذ أفراد الطاقم، استهدف مقاتلوها ناقلة جند من نوع النمر بقذيفة الياسين مائة وخمسة ما أدى إلى تدميرها ومقتل جميع أفرادها.

وفي شمال القطاع اعلنت كتائب القسام إيقاع قوة إسرائيلية في كمين ألغام عند مفترق النابلسي مشيرةً الى ارتفاع حصيلة القتلى الاسرائيليين الى احد عشر عسكرياً.

من جانبها أعلنتْ كتائب شهداء الأقصى قصف تحشدات الاحتلال المتموضعة في محور نتساريم برشقة صاروخية من نوع مائة وسبعة كما استهدفت غرف القيادة والسيطرة في محور نتساريم بقذائف الهاون من العيار الثقيل. وقصفت ايضاً محيط موقع صوفا العسكري برشقة صاروخية من نوع مائة وسبعة.

بدورها أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين موقع كيسوفيم العسكري برشقة صاروخية.

في المقابل واصل جيش الاحتلال استهداف مناطق متفرقة من القطاع. وقصفت مدفعيته مناطق شرق مدينتي رفح وخانيونس جنوب القطاع ومخيم النصيرات وسط القطاع كما نسف جيش الاحتلال عدة مبان سكنية في بلدة المغراقة شمالي المخيم.

كما شن جيش الاحتلال غارات عدةً على مواقع في مخيم النصيرات وحي تل السلطان غرب رفح. وشن ايضاً غارةً عنيفة على منزل في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة شمالي القطاع.

انسانياً حذر نشطاء وصحافيون في شمال قطاع غزة من أن المجاعة بدأت تعود تدريجياً في المنطقة المحاصرة بشكل مشدد منذ اليوم الأول للحرب. وقال النشطاء إن جيش الاحتلال يمنع وصول المواد الغذائية الأساسية إلى شمال القطاع منذ نحو ثلاثة أشهر.