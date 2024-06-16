متضامنون أتراك يستقبلون عيد الأضحى المبارك بتنظيم وقفة مساندة لغزة

العالم – خاص بالعالم

أول ايام عيد الاضحى المبارك في تركيا ، هذه ساحة مسجد السلطان احمد في اسطنبول يتجمع الناس كما كل عام لأداء صلاة العيد، لكن هذه المرة تختلط مشاعر استقبال العيد بمشاعر الحزن والعضب جراء مايحدث في غزة وهو مادفع فعاليات شعبية في تركيا للدعوة لتنظيم وقفة مساندة لغزة عقب الصلاة مباشرة.

وقالت ياسمين محمد ناشطة فلسطينية:"أمنيات هذا العيد لدى عموم الحاضرين هنا كانت بان يمن الله على غزة بالامن والانتصار، وأن يحمي الشعب الفلسطيني من الابادة المستمرة منذ تسعة اشهر ، وسط دعوات بأن تتحرك الأمة لنصرة غزة".

وقال ياسين يلماز متضامن تركي:"رغم أننا نحتفل بعيد الأضحى بسلام في بلادنا، إلا أن حقيقة تعرض إخواننا المسلمين في غزة وجزء كبير من الجغرافيا الإسلامية للقتل تجعلنا نحيي عيد الأضحى وسط مشاعر حزينة وغاضبة. ودعائنا إلى ربنا أن تنتهي هذه الحرب في أقرب وقت ممكن، وأن يكون العالم الإسلامي متحدا ومتضامنا".

ووسط الدعاء و الامنيات كان الهتاف لغزة حاضراً ، هتافات حيت المقاومة والصامدين في غزة ونددت بجرائم الاحتلال.

في أول أيام عيد الأضحى المبارك .. لم يغب مشهد فلسطين عن مشهد العيد هنا، ومشاعر الحزن والغضب باتت واضحة على وجوه الناس هنا، وسط هتافاتٍ بضرورة وقف الحرب ووقف الإبادة المستمرة في غزة.. والتحرك من أجل إنقاذ أهل القطاع المحاصر.

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