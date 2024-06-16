السيد الحوثي يؤكد على اتساع واستمرار العمليات المساندة لغزة

العالم – المشهد اليمني

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج"المشهد اليمني"، لفت اليوسفي الى أن التصعيد هو إحدى الآليات التي قد اتخذها اليمن ولا رجوع فيها في العملية التصعيدية من الناحية العسكرية إلى حين تنفيذ كافة الشروط التي وضعها اليمن سواء امام الجانب الاسرائيلي او الناتو او أمام اجندة الناتو بشكل عا.

وشدد اليوسفي قائلاً: ان عملياتنا مستمرة من الناحية العسكرية وعمليات التصعيد لن تتوقف من هذه الناحية طالما أن الطرف الآخر ما زال متعنتا فإن اليمن يحقق أهدافه على كل الأصعدة وقد سمعنا قبل عدة أيام بأن طائرات صنعاء قد أصبحت تطال المدمرة الأمريكية آيزنهاور فخر الصناعة الأمريكية، كما أن صنعاء استطاعت ايضا أن تهزم المخابرات الامريكية من خلال القبض على خلية الجواسيس تلك التي كانت تعتمد عليها الولايات المتحدة الامريكية سواء في تحديد الإحداثيات أو في التدمير الممنهج والبطيء الذي يتم عبر سنوات.

وفي وقت سابق جدد السيد عبدالملك الحوثي قائد حركة أنصارالله تاكيده على مواصلة اليمن عملياته المساندة لغزة ودعا الى صحوة عربية اسلامية لمساندة فلسطين في ظل عمليات الابادة التي يرتكبها كيان الاحتلال الاسرائيلي.

هذا بينما قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن سلطات عسكرية أجلت طاقم ناقلة (توتور) وان سفينة اوكرانية ايضا صيبت بصاروخ وان السفن المذكورة تتجه للغرق.

من جهة اخرى اعلنت واشنطن ان عملياتها ضد اليمن تعتبر الاوسع للبحرية منذ الحرب العالمية الثانية.



الى ذلك شهدت العاصمة اليمنية صنعاء وعدة محافظات أخرى خروج تظاهرات حاشدة دعما للشعب الفلسطيني وحيى المتظاهرون العمليات البطولية للجيش اليمني وحركات المقاومة في لبنان والعراق، كما باركوا نجاح الأجهزة الامنية اليمنية في تفكيك شبكة تجسس أمريكية إسرائيلية.



ويطرح برنامج المشهد اليمني العديد من التساؤلات ابرزها كيفية قراءة دعوة السيد في اخر خطاب له الى صحوة عربية اسلامية لمناصرة غزة؟ وكيف تقرأ التطورات العسكرية في ظل تاكيد السيد الحوثي على اتساعها؟وما هي دلالات اتساع العمليات العسكرية خلال الاسبوع الاخير؟ والى اين تتجه الامور؟ وكيف يقرأ البيان الامريكي حول تذمرة من العمليات اليمنية وتوعده بتصعيد عسكري ضد اليمن؟.



ويبحث البرنامج في معنى اعلان واشنطن ان عملياتها تعتبر الاوسع والاكبر للبحرية منذ الحرب العالمية الثانية؟ وماهي اهم النقاط الاستراتيجية التي ارستها القوات اليمنية من خلال عملياتها المساندة لغزة؟وماذا يعني تنفيذ عمليات عسكرية موحدة بين القوات اليمنية والمقاومة العراقية؟وما دلالات هذا الحضور الكبير والمتجدد لليمنيين في التظاهرات المستمرة المساندة لغزة؟

ضيوف البرنامج:



- فهمي اليوسفي نائب وزير الاعلام اليمني من صنعاء



- ابراهيم حزام اعلامي يمني من بيروت

التفاصيل في الفيديو المرفق ...