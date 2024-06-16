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فرحة العيد تبدلت لحداد.. الفلسطينيون وسط قبور شهدائهم في أول أيام الأضحى

الأحد ١٦ يونيو ٢٠٢٤ - ٠١:٤٩ بتوقيت غرينتش

يستقبل أهالي مخيم جنين عيد الأضحى المبارك في مقابر الشهداء بالدموع، نحو 140 شهيدا في جنين ارتقوا بعد السابع من اكتوبر، كاميرا العالم رصدت أجواء العيد في مقبرة الشهداء بمخيم جنين.

العالم - خاص بالعالم

لم يؤجل العيدُ حضوره هذا العام حزناً على الملاحم التي لم تتوقف في فلسطين.

بزغت شمس العيد مرة أخرى في مقبرة الشهداء بمخيم جنين، واجتمع الناس على مقابر أبنائهم بدلاً من موائد العيد.

لا صورة أكثر وضوحاً من هذا المشهد، هذا هو العيد في فلسطين.

لا عناق يبرد قلب هذه الأم، العناق في مقابر الشهداء قاسياً مثقل بالدموع.

البنادق لم تغب في مخيم جنين حتى في العيد، هنا يمكث الرفاق، وهنا الحديث عن لقاء ولكن تحت التراب.

وقال مقاوم فلسطيني:"لقد جاء الينا العيد في وقت صعب، وقد فقدنا عددا كبيرا من المقاتلين ليست ببسيط، لقد افتقدناهم في الميدان وفي الاشتباكات وافتقدنا اصوات رصاصهم، وقد جئنا الى هنا حتى نتذكرهم وندعو لهم بالرحمة ونجدد معهم العهد بأننا على الدرب سائرون".

نحو 140 فلسطينياً قتلهم الاحتلال في جنين بعد السابع من اكتوبر، ومئات آخرين كان قد قتلهم قبل هذا.

وأكثر من خمسمائة مشهد مثل هذه المشاهد في مقابر الضفة الغربية، ولكن في غزة لا صور ولا ورود تزرع فوق جثامين الأحباء.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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