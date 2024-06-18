شاهد.. تحذير أممي من تدهور الوضع في الضفة بشكل كبير"

العالم - خاص بالعالم

ففي محافظة رام الله اقتحمت قوات الاحتلال منازل فى قرى بيت ابزيغ وصفا وسنجل واعتقلت عددا من المدنيين فيها.

وفي محافظة نابلس، اقتحم الاحتلال عدة أحياء في المدينة، وتصدى مقاومون لقوات الاحتلال بإطلاق الرصاص والعبوات الناسفة، حيث استهدفوا آليات الاحتلال بعبوة ناسفة في منطقة رفيديا، وخاضوا اشتباكا مسلحا معها.

الاقتحامات الإسرائيلية شملت أيضا قرية قصرة جنوب نابلس، حيث شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات ومداهمات واسعة لعدد من المنازل واحتجزت عشرات المواطنين في إحدى المدارس وأخضعتهم لتحقيق ميداني واعتدت على بعضهم بالضرب، واعتقلت اثنين منهم.

وفي أريحا، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من مدخلها الجنوبي، وحاصرت منزل شقيقين في حي صبيحة وسط المدينة، قبل أن تعتقلهما.

الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة لك تتوقف عند اقتحامات قوات الاحتلال حيث هاجم مستوطنون إسرائيليون قرية بورين جنوب نابلس وقاموا بإحراق مركبة والاعتداء على سائقها

وفي غضون ذلك نددت حركة حماس بتصعيد المستوطنين في الضفة الغربية، مؤكدة أنه سلوك صهيوني عنصري مدعوم من قادة الاحتلال، بهدف تهويد الأرض الفلسطينية وتهجير أهلها. ودعت الفلسطينيين في الضفة للانتفاض والتصدي لإرهاب المستوطنين والمقاومة اللتصعيد حتى استعادة كافة الحقوق.

من جانبه حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، من أن الوضع في الضفة الغربية يتدهور بشكل كبير، وأشار إلى وجود مخاوف بشأن عمليات قتل غير قانونية.

كاشفا أنه استشهد528 فلسطينيا، بينهم 133 طفلا، على أيدي قوات الأمن الإسرائيلية أو المستوطنين منذ اكتوبر تشرين الأول الماضي.

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