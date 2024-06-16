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اليمنيون يحيون شعائر صلاة عيد الاضحى بالإهتمام بالقضية الفلسطينية

الأحد ١٦ يونيو ٢٠٢٤ - ١٢:٤٩ بتوقيت غرينتش

أحيا اليمنيون شعائر صلاة عيد الاضحى المبارك وسط أجواء احتفائية وعادات وتقاليد إجتماعية لاتخلو منها هذه المناسبة وتأكيدا على حضور القضية الفلسطينية وغزة في مقدمة إهتماماتهم.

العالم - خاص بالعالم

في أجواء إيمانية أحيا اليمنيون شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك، كأبرز مظاهر الاحتفاء بهذه المناسبة الدينية العظيمة حيث تعالت أصوات المساجد بالتهليل والتكبير حمدا وشكرا لله.

وقال مواطن يمني:"تبدأ الحياة بأداء هذه الصلاة والانتقال الى نحر الأضاحي وتوزيعها تجسيدا لمبدأ التكافل والتراحم والترابط الاجتماعي، وهذا ما جسد التلاحم الاجتماعي في اليمن طوال السنوات الماضية في الحرب والحصار التي عانى منها".

فلسطين وغزة لم تغب عن أجواء العيد حيث يؤكد الجميع هنا على الوقوف والمساندة لقضية الأمة المركزية ووجوب استمرار الروح الثورية المناهضة لجرائم العدو الصهيوني حتى رفع الحصار والانتصار لمظلومية أبناء فلسطين وتحديدا غزة.

أعياد اليمن في مجال نصرة فلسطين في المقام الاول الى جانب تعزيز ورفد الجبهات، فبرنامج ابناء الشعب اليمني في كافه شرائحهم اعيادنا جبهاتنا.

وكما هي عادة اليمنيين في هذه المناسبة إلى جانب تبادل التهاني فإن التكافل الاجتماعي وزيارة رياض الشهداء والمتنزهات تعد أهم مظاهر العيد رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي أثقلت كاهل الكثيرين.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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