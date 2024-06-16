الحج وأبعاده العقائدية في وحدة الامة

العالم – نوافذ

ويناقش البرنامج لعنوان الاساس للحج هذا العام هو"حج البراءة"، كما اعلن سماحة الامام القائد، فالحج هذا العام هو حج البراءة نظرا الى الاحداث الجسام التي تصيب قطاع غزة من حرب ابادة وتدمير وتدمير جماعي للبشر والحجر.

هذا ما تحتاج هذا ما تحتاجه اليه فلسطين اليوم، تحتاج الى وقفة ثبات في وجه المعادين والظالمين، واعلان البراءة منهم، البراءة ممن كشفت مجازر غزة اكثر من أي وقت مضى عن الوجه المتعطش للدماء المنبثق من الحضارة الغربيه فحج هذا العام هو "حج البراءة"

وفيما يتعلق بأهميه فريضة الحج، وحول تجدد هذه الفريضة بدواخلنا كل عام أكد سماحة الشيخ د. جمال الدين شبيب عضو المجلس المركزي في تجمع العلماء المسلمين أن فريضه الحج هي الركن الخامس من أركان الاسلام، والركن هو الاساس الذي يقوم عليه البناء، وبالتالي فاذا انهدم ركن من الاركان يختل البناء ويسقط، هذا من جهة.

ولفت الشيخ شبيب إلى أنه من جهه أخرى فإن الحج هو حق عبادة التوحيد والوحدة فاذا نظرنا الى الحج ببعده الاكبر فإننا نشيد اننا مطالبون في كل عام بأن نعقد مؤتمرا سنويا للأمة الاسلامية من أقصاها الى أدناها يشارك فيه من استطاع إليه سبيلا ليؤدي عبادته السياسية والدينية -اذا صح التعبير- دعا ان العبادة في الاسلام تشمل كل نواحي الحياة من سياسية واقتصادية واجتماعية وشعائر ونسك.

ضيوف البرنامج:

- سماحه الشيخ د. جمال الدين شبيب عضو المجلس المركزي في تجمع العلماء المسلمين.

- د. أمين الساحلي الأستاذ المحاضر في الجامعة اللبنانية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...