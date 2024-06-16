قطاع غزة.. مستويات جوع كارثية

الأحد ١٦ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٢:٢٨ بتوقيت غرينتش

العالم – باختصار

برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة حذّر من إستحالة توصيل المساعدات الى القطاع.

برنامج الأغذية العالمي: جنوب غزة قريب من مستويات المجاعة التي يشهدها شمال القطاع.

برنامج الأغذية العالمي: تصاعد القتال اجنوبي ووسط غزة يجعل الخسائر في صفوف المدنيين مدمرة.

برنامج الأغذية العالمي : يجب دعم المخابز وتوفير المياه واحتياجات الرعايه الصحية الاساسية.

وكيل الامين العام للأمم المتحدة للشؤون الانسانية: نصف سكان غزة يواجهون الموت والمجاعة.

تقارير: أهالي القطاع يعتمدون في توفير الطعام على الأعشاب البرية والمعلبات القديمة.

تقارير:أهالي غزة يفتقرون الى المواد الغذائية الضرورية لا سيما تلك التي يحتاجها الاطفال.

تقارير: الأطفال في غزة يموتون جراء نقص الطعام والعلاجات الضرورية لامراضهم.

حكومة الاحتلال تمنع المساعدات الانسانية من الدخول الى قطاع غزة من المعابر البرية.

منظمات حقوقية دولية: الإحتلال يستخدم التجويع سلاحا بهدف تهجير أهالي القطاع قسرياً.

الولايات المتحدة أعلنت إنشاء ميناء بحري على شواطئ غزة بزعم إدخال المساعدات.

الميناء أستخدم لإدخال جنود الاحتلال في شاحنات المساعدات وتنفيذ عمليات عسكرية في غزة.

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