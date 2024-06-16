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تصريحات السديس من الحرم المكي بشأن غزة تثير تفاعلا

تصريحات السديس من الحرم المكي بشأن غزة تثير تفاعلا
الأحد ١٦ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٢:٣٦ بتوقيت غرينتش

أثار رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية عبد الرحمن السديس تفاعلا بين النشطاء على مواقع التواصل بما دعا به الفلسطينيين في خطبة عيد الأضحى من الحرم المكي.

العالم - السعودية

وقال السديس في خطبته التي نشرها موقع رئاسة شؤون الحرمين: "معاشر الحجيج الميامين، تنعمون في هذا اليوم السعيد المبارك في نفحات الابتهاج والسرور والألفة والحبور والتزاور والاغتباط والأنس والنشاط وذلك فضل الله عليكم ورحمته، ولكن لا يحملنا ذلك على تناسي مآسي إخواننا المستضعفين وأحبتنا المكلومين في فلسطين وأكناف المسجد الأقصى حيث يعانون الدمار والحصار والتشريد والتقتيل والطغيان والتنكيل"

وأضاف السديس: "لا نشكو إلا لله أوصابنا، فسود النوائب لطالما أسفرت عن نيل الأماني والرغائب، والخطب الجَلَلْ بَرِيدٌ لأزكى الأمل بإذن الله عز وجل".

والسبت، تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع خطبة يوم عرفة بمسجد نمرة والتي ألقاها إمام الحرم المكي ماهر المعيقلي.

وقال المعيقلي في الخطبة التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية: "ادعوا الله لأنفسكم ولوالديكم ولمن له صلة بكم، فمن دعا لأخيه بظهر الغيب قال له الملك الموكل به آمين ولك بمثل، وادعوا لإخواننا في فلسطين الذين مسهم الضر وتألموا من أذى عدوهم سفكا للدماء، وإفسادا في البلاد، ومنعا من ورود ما يحتاجون إليه من طعام ودواء وغذاء وكساء".

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