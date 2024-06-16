مخبر یتحدث هاتفياً مع رئيس وزراء باكستان بشأن حرب غزة

العالم - إيران

وتطلع رئيس الجمهورية الاسلامية الإيرانية بالوكالة "محمد مخبر" الى تسريع الوتائر، بجهود مشتركة من قبل ايران وباكستان، بهدف رفع مستوى التبادل التجاري وصولا الى 10 مليارات دولار في القريب العاجل؛ لافتا في هذا السياق الى التوافقات الستراتيجية والاساسية التي حصلت خلال زيارة الرئيس الايراني الشهيد الى اسلام اباد.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اجراه رئيس الوزراء الباكستاني "شهباز شريف"، عصر اليوم الاحد، مع الرئيس الايراني بالوكالة محمد مخبر، حيث تبادل الجانبان التهاني لمناسبة عيد الاضحى المبارك، وتطلعا الى تظافر الجهود بين جميع القادة والمفكرين في العالم الاسلامي، ليعود الاستقرار والسلام الى المنطقة ووضع حد لجرائم الكيان الصهيوني الغاصب في حق الشعب الفلسطيني واهل غزة المظلومين.

وثمّن مخبر، مواقف الشعب الباكستاني الحماسية في الدفاع عن اهل غزة، وموقف اسلام اباد الصريح من جرائم الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني؛ واصفا التماسك الاسلامي ضرورة ملحة لوقف المجازر التي يرتكبها الصهاينة يوميا في غزة.

وعلى صعيد العلاقات الايرانية الباكستانية، قال رئيس الجمهورية بالوكالة : ان طهران واسلام اباد تتفقان بشان العديد من قضايا العالم الاسلامي وخاصة القضية الفلسطينية وغزة، وغيرها من القضايا الدولية؛ مردفا ان هذه المشتركات تشكل ارضيات مناسبة لتطوير التعاون الثنائي في جميع المجالات.

وفي اشارة الى التوافقات المتلكئة بين جمهورية ايران الاسلامية وباكستان، اكد مخبر ضرورة اكمال مشروع مدّ انبوب الغاز الايراني داخل الاراضي الباكستانية (اي . بي) مع تركيزه على المتابعة الخاصة من جانب اسلام اباد واستعداد طهران التام للتعاون بهدف تذليل العقبات التي تحول دون تنفيذ هذا الاتفاق.