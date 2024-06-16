فيديو خاص: عضو حملة احد المرشحين يكشف أهدافه الانتخابية!!

العالم - خاص بالعالم

وشغل ربيعي منصب المتحدث باسم الحكومة ايضا في عهد الرئيس السابق حسن روحاني، وهو عضو في فريق الحملة الانتخابية للمرشح الاصلاحي مسعود بزشكيان.

وقال ربيعي لقناة العالم الاخبارية ان سبب حضور السيد مسعود بزشكيان في هذه الانتخابات هو ان البلاد بحاجة الى تغيير، وهذا الرأي ليس من حزب سياسي او مجموعة معينة، وانما بسبب خبرته والدراسات التي قام بها.

واضاف ربيعي: الجميع يشعرون اليوم بضرورة التغيير في البلاد في ابعاد مختلفة، وهذا التغيير يجب ان يكون مدعوما من الناس من اجل تحقيق اهدافه.

وتابع: ان السياسات الداخلية والخارجية للبلاد مرتبطة ببعضها البعض ولا يمكن ان تتواصل كلا على حدة وبمعزل عن الاخرى، بما يشعر الناس بفائدة العملية الانتخابية، وضرورة ممارسة حقهم في الانتخاب.

واعتبر علي ربيعي وزير العمل الايراني السابق ان السيد بزشكيان يرى أن السياسة الخارجية يجب ان تكون نابعة من الاجماع والحوار الداخلي، وسوف يستفيد من النخب في البلاد من اجل تحقيق ذلك.

واكد ان ذلك لن يتحقق الا عبر التوافق بين المؤسسات الاجتماعية، وتبادل وجهات النظر فيما بينهم، مشيرا الى أن بزشكيان يعتقد ان السياسة الخارجية تكون قوية بناء على قوة السياسات الداخلية للبلاد والاجماع بين النخب والمؤسسات الاجتماعية ودعم الشعب لها.

وشدد ربيعي على ان تقوية الصفوف الوطنية واواصر التواصل بينها والاجماع الداخلي يمكن ان يشكل اكبر رادع امام الاعداء الخارجيين، معتبرا انه في مرحلة سابقة كانت الولايات المتحدة تدرس اتخاذ قرار بالهجوم على ايران لكنها بسبب تلاحم الايرانيين تراجعت عن ذلك.

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