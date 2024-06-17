حرب غزة.. عشرات الشهداء وعجز الإحتلال فتح جبهة حرب مع حزب الله في الشمال

العالم-فلسطين

وواصل جيش الاحتلال قصف مناطق عدة من القطاع خاصة بمخيم البريج، مخلفا عشرات الشهداء والمصابين لترتفع حصيلة الضحايا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 37 ألفا و337 شهيدا، و85 ألفا و299 مصابا.

وفي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الفلسطينيين خلال اقتحامها عدة بلدات ومدن، حيث أعلن نادي الأسير الفلسطيني ارتفاع عدد المعتقلين بالضفة منذ بدء الحرب على غزة إلى أكثر من 3900 فلسطيني.

سياسيا، ذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هاجم القيادة العسكرية، موضحا أن قراراته لتقويض قدرات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لم تكن مقبولة دائما على المستوى العسكري.

في المقابل، قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن "إسرائيل" فشلت في تحقيق أي من الأهداف التي أعلنتها في حربها على غزة، مشيرا إلى أن رد الحركة على مقترح وقف إطلاق النار كان متوافقا مع الأسس التي وردت في خطاب الرئيس الأميركي جو بايدن وقرار مجلس الأمن.

واعترف نائب رئيس الأركان السابق الإسرائيلي بعجز الإحتلال فتح جبهة حرب مع حزب الله في الشمال.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن نائب رئيس الأركان السابق ورئيس حزب "العمل" حالياً يائير غولان لـ"القناة 12": أنا ملزم قول هذا وبشجاعة لكل الإسرائيليين.. "إسرائيل" لا تستطيع اليوم فتح حرب في الشمال.

وصرحت مصادر عبرية أنه يحدد حزب الله منذ ثمانية أشهر مستوى اللهيب والنار وهو من يملي الحدث في الشمال.

فيما يلي تطورات اليوم اولا باول:

-الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض جسم مشبوه أطلق من لبنان

-قصف يستهدف جنوب ووسط القطاع

-غارات وقصف مدفعي متواصل على مدينة رفح

-قصف مدفعي على حي الزيتون جنوبي مدينة غزة

-قوات الاحتلال تقتحم قرية أرطاس جنوبي بيت لحم

-شهيدان و13 مصابا جراء غارات شمال مدينة غزة

-طائرات مسيرة تطلق النار تجاه أراض زراعية بدير البلح

-انفجارات عنيفة تهز مخيم النصيرات وسط غزة

-جيش الاحتلال يقتحم مخيم عقبة جبر في أريحا

-قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية