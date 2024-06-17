وفدان عسكريان من تركيا وسوريا في قاعدة حميميم الروسية..

العالم- سوريا

وقالت الصحيفة: "في هذا الصدد، عُقد اجتماع لمسؤولين عسكريين من القوات المسلحة التركية والجيش السوري، في قاعدة حميميم الجوية الروسية جنوب شرقي اللاذقية، في 11 يونيو (حزيران الجاري)"، وذكرت أن "الاجتماع ناقش آخر التطورات في محافظة إدلب وما حولها".

وبحسب معلومات حصلت عليها الصحيفة من مصادر مطلعة، فقد استؤنفت المفاوضات بين البلدين، والتي كانت مجمدة منذ فترة.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن صحيفة "آيدنليك"، أن المفاوضات جرت غداة لقاء بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في موسكو.

وقالت المصادر: "كان هذا الاجتماع الأمني الأول من نوعه على الأراضي السورية، ويبدو أن العلاقات السورية التركية، تتقارب أكثر فأكثر".

وأشارت إلى أن "الاجتماع المقبل بين وفدي تركيا وسوريا، سيعقد في العاصمة العراقية بغداد".