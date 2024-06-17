هوكشتاين؛ مهمة مستحيلة في 'اسرائيل' ولبنان

العالم - الأمريكيتان

يصل الوفد الأمريكي عاموس هوكشتاين إلى الاراضي المحتلة، اليوم الاثنين؛ على خلفية تصعيد مقلق بين تل أبيب والمقاومة الاسلامية في لبنان، أثار تحذيرات من اندلاع مواجهة شاملة.

وأفاد مراسل قناة العالم في رام الله ان وسائل اعلام عبرية منها هيئة البث الرسمية والقناة "12" أکدوا علی ان الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتاين يصل اليوم الاثنين لإجراء لقاءات في الاراضي المحتلة على خلفية التصعيد على الحدود الشمالية مع لبنان".

وسيلتقي هوكشتاين، وهو مبعوث الرئيس الأمريكي جو بايدن لشؤون الطاقة، سيلتقي رئيس وزراء الإحتلال، بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الکيان الاسرائيلي هرتسوغ؛ كما سيلتقي بالوزير المستقيل بيني غانتس وزعيم المعارضة الاسرائيلية يائير لابيد.

وأکد مراسل قناة العالم ان هوکشتاين سينهي زيارته للاراضي المحتلة، بزيارة بيروت حيث سيلتقي رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير الخارجية اللبناني عبدالله حبيب.

وسيحاول هوکشتاين کبح جناح الاحتلال الاسرائيلي وردعه من محاولة شن حرب شاملة علی لبنان، ومن جانب اخر، اقناع حزب الله من القبول بتسوية ما مع الاحتلال الاسرائيلي.