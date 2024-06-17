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مراسل العالم:

اهالي جنوب لبنان يتحدون الاحتلال بالصلاة في قراهم المدمرة

الإثنين ١٧ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٨:٣٢ بتوقيت غرينتش

استهدف جيش الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم مناطق عديدة بجنوب لبنان منها بلدتي كفركلا والعديسي واطراف بلدة الخيام.

العالم _ مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم من امام منازل مدمرة ببلدة الخيام في جنوب لبنان انه رغم محاولات الاحتلال للضغط على المواطنين وترهيبهم من خلال استهدافاته، زار المواطنون جزء من قراهم المدمرة في قصف الاحتلال والتي نزحوا منها لاداء صلاة عيد الاضحى وقراءة الفاتحة على الشهداء، في تحدى صارخ للاحتلال الاسرائيلي.

هذا واضطر حوالي 95% من سكان بلدات وقرى جنوب لبنان للنزوح قسراً، بسبب الغارات الإسرائيلية المباشرة واليومية، والتي أدت إلى تدمير آلاف الوحدات السكنية على طول الحدود، والتي تضم بلدات "الضهيرة، ويارين، ومروحين، ورامية، وعيتا الشعب، ومارون الراس، وبليدا، وعيترون، والعديسة، ومركبا، وكفركلا، والخيام، وكفر شوبا، وشبعا".

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