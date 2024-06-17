اهالي جنوب لبنان يتحدون الاحتلال بالصلاة في قراهم المدمرة

العالم _ مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم من امام منازل مدمرة ببلدة الخيام في جنوب لبنان انه رغم محاولات الاحتلال للضغط على المواطنين وترهيبهم من خلال استهدافاته، زار المواطنون جزء من قراهم المدمرة في قصف الاحتلال والتي نزحوا منها لاداء صلاة عيد الاضحى وقراءة الفاتحة على الشهداء، في تحدى صارخ للاحتلال الاسرائيلي.

هذا واضطر حوالي 95% من سكان بلدات وقرى جنوب لبنان للنزوح قسراً، بسبب الغارات الإسرائيلية المباشرة واليومية، والتي أدت إلى تدمير آلاف الوحدات السكنية على طول الحدود، والتي تضم بلدات "الضهيرة، ويارين، ومروحين، ورامية، وعيتا الشعب، ومارون الراس، وبليدا، وعيترون، والعديسة، ومركبا، وكفركلا، والخيام، وكفر شوبا، وشبعا".