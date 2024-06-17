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كنعاني: من منح الحصانة للكيان الصهيوني ليقتل الاطفال؟

كنعاني: من منح الحصانة للكيان الصهيوني ليقتل الاطفال؟
الإثنين ١٧ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٩:٠٢ بتوقيت غرينتش

 تساءل المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "ناصر كنعاني" : من الذين منحوا الحصانة للكيان "الاسرائيلي" المجرم، لكي يستمر في قتل الاطفال والناس يوميا في فلسطين؟! مؤكدا بان "هؤلاء هم ادعياء حقوق الانسان المخادعون والوقحون".

العالم - ايران

جاء ذلك في تدوينة نشرها كنعاني عبر الفضاء الافتراضي اليوم الاثنين؛ مردفا : ان المتحدث باسم صندوق حماية الطفل الاممي (اليونيسيف) صرح بان "الحرب في غزة هي حرب على الاطفال".

كما لفت، بان الحرب على غزة سجّلت اكبر عدد من القتلى بين زملائه، مقارنة بسائر المواجهات على مدى تاريخ هذه المنظمة الدولية.

واكمل المتحدث باسم الخارجية : هنا يطرح هذا السؤال، انه بالرغم من تلك الحقائق المؤلمة والمروعة، من هم الذين يمنحون كيان "اسرائيل" وقادته المجرمين وقاتلي الاطفال، ليستمروا في مجازرهم اليومية بحق الطفل والانسان، وذلك امام اعين العالم والمنظمات الدولية ومؤسسات حقوق الانسان؟! مؤكدا بان "هؤلاء هم ادعياء حقوق الانسان المخادعون".

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