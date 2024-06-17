الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية

العالم _ مراسلون

أفاد مراسل العالم في الخليل ان جيش الاحتلال قام بمداهمة احد المنازل الفلسطينية في قلقيليا واعتقل سيدة للضغط على نجلها لتسليم نفسه.

واضاف مراسل العالم ان هذا المشهد تكرر في رام الله، حيث قوة من جيش الاحتلال قامت بمداهمة عدد من المنازل الفلسطينية خلال ساعات الفجر واعتقلت 3 مواطنين فلسطينيين.

واشار الى ان قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عقبة جبر في أريحا وقام بتفتيش عدد من المنازل الفلسطينية وانتشرت في ازقة المخيم كما قامت بالاعتداء على عدد من المواطنين الفلسطينيين وضربهم وحققت مع عدد آخر ميدانيا قبل انسحابها من المنطقة.

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