أكثر من 18 مليون جائع و10 ملايين نازح في السودان والعيد لم يشفع لهم

العالم _ خاص بالعالم

ياتي هذا فيما أعرب عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة بمناسبة عيد الاضحى عن ثقته المتزايدة بتحقيق النصر الكامل في ما سماها معركة الكرامة بين الجيش والدعم السريع.

في المقابل، قال قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي إنّ قواته لن تتهاون في الدفاع عن نفسها ممن أسماها فلول النظام القديم، مجددا ترحيبه بجميع المبادرات الإقليمية الرامية الى تحقيق السلام الشامل، متهما الجيش بالانسحاب من مفاوضات السلام.

وأضاف أنّ السودان يعاني من ظروف استثنائية بسبب الحرب، كما دعا الى ضرورة فتح جميع الممرات لتوصيل المساعدات إلى المحتاجين.

النزاع المسلح دائر فيما يعاني 18 مليون سوداني من انعدام الأمن الغذائي الحاد، إذ صار 5 ملايين منهم على شفا المجاعة، بينما تواجه المنظمات صعوبات في إيصال المساعدات إلى المتضررين.

ووفق برنامج الأغذية العالمي، فإنّ أقل من 5 بالمئة من السودانيين يستطيعون أن يوفروا لأنفسهم وجبة كاملة في الوقت الراهن كما أنّ هناك صعوبة في توفير مياه الشرب النقية بسبب تدمير البنية التحتية جراء الحرب في وقت يشهد السودان موجات حرارة شديدة.

وامام تعدد الازمات يحاول السودانيون اللجوء الى اماكن اكثر امنا، وفي هذا السياق اشارت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إلى بلوغ عدد النازحين نحو عشرة مليون نازح داخليا في جميع ولايات السودان، بينهم 2,800,000 نازح قبل حرب أبريل العام الماضي، و1,700,000 بعد اندلاع الحرب. كما قالت المنظمة الأممية إنّ أكثر من نصف جميع النازحين داخليا هم من النساء، وأكثر من ربعهم من الأطفال دون سن الخامسة.