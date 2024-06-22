هذا ما سيحدث إذا غزت الصين تايوان

العالم – خاص بالعالم

نظرية الحجر هي ما يمكن ان تعتمدها الصين من أجل إخضاع الجزيرة التي تعتبرها بكين جزء لا يتجزأ من سيادتها.



تقرير مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أشار إلى إمكانية أن يقوم الجيش الصيني بعزل تايوان وشل اقتصادها، ما يؤدي نهاية الامر إلى استستلامها لإرادة بكين.

فإلى جانب الخيار العسكري من جانب الصين، يقول التقرير إن خيارا آخر يبدو متاحا، حيث أنه وباستخدام تكتيكات المنطقة الرمادية، يمكن لخفر السواحل الصيني أن يفرض حجرا كاملا أو جزئيا على تايوان، ويقوم بقطع الطرق المؤدية إلى موانئها ووقف الامدادات الحيوية لاسيما الطاقة إليها.

وتنفيذ هذه الخطة لا يعني عملا عدائيا ضد تايوان، كما انه لا يعني حصارا من منظور القانون الدولي، كون خفر السواحل هو أداة لإنفاذ القانون بالنسبة لبكين. وبالتالي يمكن له التحكم بحركة المرور البحرية وأيضا الجوية من وإلى الجزيرة.

وغياب صفة إعلان الحرب عن هكذا خطة، فإن الولايات المتحدة وحلفاء تايوان الغربيين سيكونون في موقف محرج بحسب التقرير، حيث سيكون أي تحرك للطائرات الحربية الأميركية ضد عملية خفر السواحل الصيني بمثابة إعلان حرب ضد الصين، وهو ما لا تريده واشنطن بأي شكل.

تبني نظرية الحجر وتنفيذها من خلال استراتيجية المنطقة الرمادية، سيقطع الطريق امام أي تدخل عسكري غربي لاسيما في البحر، لغياب أي مسوغ في القانون الدولي، وذلك لأن الجيش الصيني سيكون في حالة تنفيذ القانون ليس أكثر.

كل هذا سيجعل تايوان خاضعة لإرادة بكين نهاية الأمر، بدون اي مواجهة مع واشنطن أو حتى مع تايبيه نفسها.



وبهذا يخصل تقرير مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إلى أنه ورغم الاستعراضات العسكرية المتواصلة حول الجزيرة، فإن الصين ستخضع تايوان بدون إطلاق رصاصة واحدة.

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