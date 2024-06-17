ماذا قال مبابي حول قرار منعه من المشاركة بالأولمبياد

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وانضم مبابي قائد منتخب فرنسا (الديوك) إلى ريال مدريد بصفقة بارزة قادما من باريس سان جيرمان، ويريد النادي الفائز بثنائية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا الاستفادة من كيليان منذ البداية.



وقال مبابي لوسائل الإعلام قبل مواجهة النمسا في يورو 2024 بألمانيا اليوم الاثنين: “يبدو أنني لن أكون جزءا من المنتخب الفرنسي لقد أوضح فريقي الجديد موقفه بأنه لا يرغب في مشاركتي، ويجب أن أتقبل ذلك وأتفهم القرار”.



وأوضح كيليان: “سأكون لاعبا جديدا في ريال مدريد ولن يكون الأمر مثاليا إذا لم ألتحق بالفريق منذ البداية، وسيكون الأمر غير معتاد بالنسبة لي، لكنني سأتابع منتخب فرنسا كمتفرج”.



ولا يتواجد مبابي /25 عاما/ في القائمة المؤقتة لمنتخب فرنسا الأولمبي، ورغم ذلك لم يفقد المدرب تييري هنري الأمل في مشاركة قائد “الديوك”.



وستكون مشاركة النجم الفرنسي في بطولة أوروبا والأولمبياد عبئا كبيرا. ويتصدر منتخب فرنسا الترشيحات للفوز ببطولة أمم أوروبا في ألمانيا يوم 14 يوليو/تموز، بينما ستنطلق أولمبياد باريس بعد المباراة النهائية لليورو بعشرة أيام، بينما سيقام نهائي الأولمبياد يوم 9 آب/أغسطس.



وتعتبر البطولة الأولمبية مسابقة للاعبين أقل من 23 عاما، ولكن يمكن لكل فريق الاستعانة بثلاثة لاعبين أكبر سنا.