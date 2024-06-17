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بلينكن يبحث مع نظيره السعودي وقف إطلاق النار في غزة

بلينكن يبحث مع نظيره السعودي وقف إطلاق النار في غزة
الإثنين ١٧ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٩:٥٤ بتوقيت غرينتش

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظيره الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، في اتصال هاتفي، الجهود المشتركة لتحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

العالم-السعودية

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن الوزيرين "تطرقا إلى موضوع الجهود المشتركة لتحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كما تحدثا عن تأمين إطلاق سراح الرهائن وزيادة المساعدات الإنسانية للقطاع".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إنه يجب تحرك المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات تضمن حماية الأرواح في غزة، مؤكدا على ضرورة "الوقف الفوري للاعتداء على الشعب الفلسطيني".

وحل عيد الأضحى هذا العام فيما يواصل كيان الاحتلال، منذ 7 أكتوبر الماضي، قصفها لقطاع غزة، مخلفة أكثر من 122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح.

هذا وقال متحدث منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" جيمس إلدر، إنه ليس من الطبيعي أن يعيش أطفال قطاع غزة في "رعب مستمر بسبب القصف الإسرائيلي".

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