مظاهرات ضد نتنياهو في القدس تؤدي الى اشتباكات مع شرطة الاحتلال+ فيديو

العالم - الإحتلال

وأفادت الصحيفة بإندلاع إشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وشرطة الإحتلال حيث أصيب ثلاثة أشخاص على إثرها وجرى اعتقال ثمانية آخرين مع استخدام الشرطة خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.

وتجمع المتظاهرون أمام الكنيست الصهيوني، مطالبين بإجراء انتخابات مبكرة والتوصل إلى اتفاق يسهل إطلاق سراح المحتجزين المتبقين في غزة.

وقالت زعيمة الاحتجاج، "شيكما بريسيلر"، للصحيفة: "بعد ما حدث في السابع من أكتوبر، وفي ظل تطرف هذه الحكومة وإنكارها لفشلها، يجب عليها أن تعيد التفويض للشعب".

وتتألف حكومة نتنياهو من حزبه الديني اليميني "الليكود" بالإضافة إلى أحزاب الائتلاف اليمينية المتطرفة.

وفي حين أن عدد الشهداء الهائل جراء العدوان الصهيوني المستمر في غزة أثار إدانة دولية واسعة، يواجه نتنياهو في الداخل ضغوطا متزايدة بسبب عدم التوصل إلى صفقة لتأمين إطلاق سراح المحتجزين المتبقين من غزة.

ويتهمه منتقدوه بالانصياع لشركائه في الائتلاف المتطرف وبالتالي إحباط الحلول التفاوضية.

وفي الآونة الأخيرة، ازدادت حدة الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو.