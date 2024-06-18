إصابة جنود كوريين شماليين في انفجار لغم على الحدود الجنوبية

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وقالت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" نقلاً عن هيئة الأركان المشتركة: "يعاني الجيش الكوري الشمالي من إصابات متعددة بسبب انفجار لغم أثناء العمل".

وقال مسؤول في هيئة الأركان المشتركة: "عبر العشرات من الجنود الكوريين الشماليين خط ترسيم الحدود العسكرية اليوم... وتراجعوا شمالًا بعد إطلاق طلقات تحذيرية".

وأضاف الجيش الكوري الجنوبي أيضًا أن عدة جنود كوريين شماليين أصيبوا عندما انفجر لغم أرضي بالقرب من الحدود، دون الكشف عن التوقيت.

والحادثة هي الثانية التي تشمل جنودًا كوريين شماليين في غضون أسبوعين، حيث قالت هيئة الأركان المشتركة في سيول إنها تعتقد أن عبور الثلاثاء - مثل الحادثة السابقة في 9 يونيو - كان عرضيًا.

وتظل الكوريتان في حالة حرب فنية حيث انتهى الصراع بين عامي 1950-1953 بهدنة وليس بمعاهدة سلام، وتُعد المنطقة المنزوعة السلاح وخط السيطرة الذي يقسم شبه الجزيرة من أكثر الأماكن الملغمة في العالم.

وفي 9 يونيو، قالت سيول إن جنودًا كوريين شماليين عبروا لفترة وجيزة الخط الذي يفصل بين الجيشين - مشيرة إلى أنه الحدث وقع في منطقة مغطاة بالنباتات في المنطقة الحدودية المحصنة بشكل كثيف، ومن المحتمل أن يكون عرضيًا.

في الأسابيع الأخيرة، أرسلت كوريا الشمالية أكثر من ألف بالون محمل بالنفايات بما في ذلك أعقاب السجائر وورق التواليت إلى الجنوب - ردا على البالونات التي تحمل دعاية مناهضة لبيونغ يانغ أرسلها نشطاء إلى الشمال.

وردًا على ذلك، علقت الحكومة الكورية الجنوبية اتفاقية عسكرية لتخفيف التوترات من عام 2018 وأعادت تشغيل بث الدعاية بمكبرات الصوت على طول الحدود، مما أثار غضب الشمال، الذي حذر من أن سيول تخلق "أزمة جديدة".