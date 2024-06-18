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عزت الرشق: المقاومة فكّكت مجلس الحرب الصهيوني

عزت الرشق: المقاومة فكّكت مجلس الحرب الصهيوني
الثلاثاء ١٨ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٨ بتوقيت غرينتش

قال عضو المكتب السياسي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، عزت الرشق، إنّ المقاومة وعلى رأسها كتائب القسام فكّكت مجلس الحرب الصهيوني، الذي تَشكل قبل ثمانية أشهر لتفكيك المقاومة.

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام"، أبلغ رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الإثنين، في جلسة للوزراء في الكابينيت الأمني والسياسي، عن قراره حل “كابينيت الحرب” إثر استقالة الوزيرين، بيني غانتس وغادي آيزنكوت.

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وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن نتنياهو أبلغ وزراء الحكومة بإلغاء مجلس الحرب بعد طلب إيتمار بن غفير الانضمام إليه.

ومنذ انسحاب غانتس آيزنكوت، يطالب إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي المتطرف، الانضمام إلى “حكومة الحرب”، وهو أمر لا يفضله نتنياهو على ما يبدو.

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