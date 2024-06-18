غزة.. الركام ينتج علما +فيديو

العالم - فلسطين

منذ تسعة أشهر ويحاول كيان الاحتلال الإسرائيلي بشتى الطرق وبسياسة ممنهجة تدمير كل شيء في قطاع غزة، مستهدفا بالطائرات الحربية والمدفعيات البنية التحتية والمدارس والجامعات ودور العبادة والمستشفيات والمنازل في القطاع.



ومن أجل توقف عجلة التعليم في القطاع تدمر الاحتلال المدارس، ولكن معلمات غزيات تحدن الظروف الصعبة وباستخدام أبسط مقومات الدارسية استطاع تشيدن خيمات من أجل تعليم الأطفال المواد الدراسية ومعها ظروف الحياة في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر نحو تسعة أشهر في رسالة للعالم بأن الشعب الفسطيني لم ولن يهزم وعجلة التعليم تبقى في القطاع تدور لتخرج جيل واعي يرفض الاحتلال بأي شكل من الأشكال.

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