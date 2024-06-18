الثلاثاء ١٨ يونيو ٢٠٢٤
٠٧:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

غزة.. الركام ينتج علما +فيديو

الثلاثاء ١٨ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٦:١١ بتوقيت غرينتش

حولت معلمات غزيات خيمة وسط خيام النزوح في دير البح في قطاع غزة إلى مدرسة من أجل تعليم الأطفال المواد الدراسية ومعها دروس الحياة في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر منذ نحو تسعة أشهر.

العالم - فلسطين

منذ تسعة أشهر ويحاول كيان الاحتلال الإسرائيلي بشتى الطرق وبسياسة ممنهجة تدمير كل شيء في قطاع غزة، مستهدفا بالطائرات الحربية والمدفعيات البنية التحتية والمدارس والجامعات ودور العبادة والمستشفيات والمنازل في القطاع.

ومن أجل توقف عجلة التعليم في القطاع تدمر الاحتلال المدارس، ولكن معلمات غزيات تحدن الظروف الصعبة وباستخدام أبسط مقومات الدارسية استطاع تشيدن خيمات من أجل تعليم الأطفال المواد الدراسية ومعها ظروف الحياة في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر نحو تسعة أشهر في رسالة للعالم بأن الشعب الفسطيني لم ولن يهزم وعجلة التعليم تبقى في القطاع تدور لتخرج جيل واعي يرفض الاحتلال بأي شكل من الأشكال.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

سبعة شهداء بقصف مخيم النصيرات والاحتلال يقتحم مدينة نابلس

استشهاد أكثر من 16 ألف طفل خلال الحرب على غزة