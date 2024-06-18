شاهد.. أهمية المناظرات الإنتخابية لمرشحى الرئاسة الإيرانية؟

العالم - خاص بالعالم

وقال مصدق بور في حديث مع قناة العالم الإخبارية خلال برنامج "إيران تنتخب" أن المناظرات الإنتخابية لمرشحي الرئاسة الإيرانية تغني الجمهور الناخب بمعلومات عن المرشحين، وتجعله على بينة من البرامج والخطط والمشاريع الموجودة لدى المتنافسين والرئيس المقبل الذي سيستلم حقيبة المرحلة المقبلة.

وأوضح مصدق بور أن هناك عدة استحقاقات تفرض نفسها على المرحلة الحالية الإيرانية، منها الاستحاق الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدا أن جذور كل هذه المشاكل تمتد إلى بؤرة واحدة وهي الحظر الأميركي المفروض على البلاد، لذا رفع الحظر بسياسة ذكية من قبل الرئيس المقبل على اساس عدم التفريط بالثوابت وسيادة الأراضي والحكومة الإيرانية، تهم الناخب الإيراني في المرحلة الحالية.

ونوه مصدق بور إلى رفض بعض المرشحين من قبل مجلس صيانة الدستور لخوض السباق الرئاسي الإيراني وأكد أن هذا لا يعني عدم الوثوق والرغبة بهم من قبل نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وانما يعني ان هذا الشخص لا تتوفر فيه الامكانيات والشروط المناسبة لتولي المرحلة الحالية.

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