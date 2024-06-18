حدوث 'صدام عاجل' بين 'نتنياهو' وقادة جيش الاحتلال!

العالم - الإحتلال

وقال المحلل الإسرائيلي"آموس هارئيل"، خلال مقاله التحليلي " إن "القوات الإسرائيلية المنهكة تحتاج إلى فترة راحة، لكن نتنياهو يجبر الجيش الإسرائيلي على مواصلة القتال في غزة".

وأضاف: "يريد القادة العسكريون الإسرائيليون إنهاء العملية في رفح (جنوب القطاع)، لإعطاء القوات فترة راحة والاستعداد لتصعيد محتمل في الشمال (لبنان)، لكن رئيس الوزراء لا يزال مُصِّرا، ومن المرجح أن يصطدم الجانبان عاجلا وليس آجلا".

وذكر المحلل العسكري، أن "العلاقات المتوترة للغاية بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقيادة الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، ستواجه قريبا عقبة أخرى في الطريق"، متوقعا أن "يتبنى وزير الحرب "يوآف غالانت" مرة أخرى موقفا مهنيا يتماشى مع موقف الجيش، مع التركيز على أهداف الحرب".

وأضاف أن "غالانت والجنرالات يسعون إلى وضع نهاية مبكرة للعمليات في رفح، والتحول إلى نهج ينطوي على غارات محدودة في قطاع غزة، وجعل الجيش يركز على الاستعداد لاحتمال نشوب حرب شاملة مع حزب الله في الشمال".

واعتبر المحلل العسكري أن "نتنياهو، بحسب كل الدلائل، متردد في مغادرة غزة، ولا يتفق في الإلحاح والأهمية التي يوليها غالانت ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي "هرتسي هاليفي" للسعي إلى صفقة رهائن مع حماس".

وذكر أنه "من المتوقع حدوث مواجهة عاصفة، والخلاف بين رئيس الوزراء و"غالانت" و"هاليفي" ومدير الشاباك "رونين بار" يتعلق بنوعية الإنجازات حتى الآن، والخطوات المطلوبة من الجيش الإسرائيلي في الوقت الحالي".

وأضاف: "في اجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد، اتخذ نتنياهو موقفا متشددا، وفي مقابلة إذاعية على راديو إف إم 103، قال مساعده المقرب العميد (احتياط) إيفي إيتام إن الحرب ستستمر ثلاث سنوات منها سنة في غزة، وسنة في لبنان..".