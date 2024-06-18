إستطلاع رأي: الفلسطينيون يدعمون المقاومة

العالم – باختصار

حسب الاستطلاع فان ثلثي الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة يؤيدون عملية طوفان الأقصى.

كما أن 80% يعتقدون أن ما جرى في السابع من أكتوبر وضع القضية الفلسطينية في بؤرة الاهتمام العالمي.

حسب الاستطلاع فإن نصف الفلسطينيين يتوقعون انتصار حماس وعودتها لحكم غزة بعد الحرب.

كما أن أكثر من 60% من الفلسطينيين يؤيدون حل السلطة الفلسطينية.

78% من الفلسطينيين يعارضون مشروع الرصيف البحري ويدركون حقيقة الدور الأميركي المساند للاحتلال.

75% يعارضون نشر قوة أمنية عربية حتى لو كانت لمساعدة قوات الأمن الفلسطينية.

64% يلومون الاحتلال الاسرائيلي على معاناة سكان القطاع، و 22% يلومون الولايات المتحدة.

6% يلومون السلطان الفلسطينية و8% فقط يلومون حماس.

لدى الفلسطينيين كذلك توقع بنسبة 63% بسقوط قريب لحكومة نتنياهو.

وعلى عكس ما تتمناه قوى دولية وإقليمية فإن 61% من الفلسطينيين يفضلون أن تحكم حماس غزة.

يضعنا الاستطلاع امام حقيقة أن 54% من الشعب الفلسطيني يفضلون المقاومة كخيار لإنهاء الاحتلال.

تظهر نتائج الاستطلاع أنه برغم المأساة بقيت مواقف الشعب الفلسطيني داعمة للمقاومة.

الإحصاءات تشير إلى أن أغلبية الشعب الفلسطيني تؤمن بخيار المقاومة وتثق بالنصر على الاحتلال.

خبراء: الشعب الفلسطيني يزداد تمسكا بحقوقة والمقاومه وضعت خياراتها بناء على تطلعات الشعب.

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