نتنياهو يحل حكومة الحرب الإسرائيلية.. والسبب!

العالم – خاص بالعالم

هجوم شرس تتعرض له حكومة بنيامين نتنياهو على أغلب المستويات، حيث وصف زعيم المعارضة يائير لابيد الحكومة بالمختلة بشكل جنوني وعنيفة؛ وأنها تخوض صراعات داخلية وعاجزة ولا تهتم بالجنوب ولا بالشمال.



وشدد لابيد على ضرورة الإطاحة بنتنياهو وحكومته، معتبرا أن اسقاط الحكومة ممكن، خاصة بعد استقالة غانتس، حيث باتت الوسائل متاحة.



عضو الكنيست جدعون ساعر، حمل بيني غانتس وغادي آيزنكوت جانبا من مسؤولية حكومة نتنياهو في الفشل، بسبب خوضهما الحرب جنبًا إلى جنب مع نتنياهو بطريقة فاشلة؛ مؤكدا أن الكيان بحاجة إلى الوحدة والإدارة الحقيقية، لكن ذلك غير ممكن في الحكومة بتركيبتها الحالية.

خلافات الداخل الاسرائيلي، وتخوف نتنياهو من فقدان سيطرته على قرارات الحرب، دفعته إلى اعلان حل حكومة الحرب.

هيئة البث الإسرائيلية، أوضحت ان قرار نتنياهو جاء على خلفية استقالة الوزيرين بيني غانتس وغادي آيزنكوت، وطلب وزيرا الأمن إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش الانضمام للمجلس.

حل المجلس الحربي وضع حكومة نتنياهو على ما يبدو امام امتحان جديد، في ظل مطالبة الشارع المستمرة في حل الحكومة واجراء انتخابات مبكرة، وتحت ضغط المعارضة الذي يزداد مع ارتفاع اعداد القتلى الاسرائيليين في قكاع غزة.

ففي حين قالت حكومة الاحتلال أن مجلس الحرب كان شرطا مسبقا لتشكيل حكومة وحدة، وأن مغادرة غانتس أفقدت المجلس ضرورته، مضيفة أن الحكومة الأمنية ستتولى مهام المجلس في القرارات المتعلقة بالحرب.



تحدثت القناة الثانية عشر الإسرائيلية عن أن نتنياهو سيقيم مجلسا مقلصا للمشاورات الحساسة بدلا من مجلس الحرب الملغى.

في حين اشارت صحيفة يديعوت أحرونوت أن نتنياهو سيشكل مجلسا سياسيا مصغرا يضم وزيري الدفاع والشؤون الاستراتيجية ورئيس مجلس الأمن القومي.

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