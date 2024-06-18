الشمال الفلسطيني المحتل يحترق

العالم – إنقلاب الصورة

منذ أكثر من ثمانية أشهر وما يسمى بجبهة الشمال في فلسطين المحتلة تحولت إلى حقل رماية وإلى منطقة عسكرية خالصة، وإلى منطقة مهجورة من المستوطنين بشكل شبه كامل.

كل ذلك بفضل جبهة حزب الله، الذي أشعل هذه المنطقة بصواريخه ومسيراته وعملياته العسكرية.

وأصبحت المنطقة حقل رماية بكل ما للكلمة من معنى كما يقولون في إسرائيل.. فما فعله حزب الله في الشمال الفلسطيني المحتل حول المنطقة إلى مساحات خوف وقلق ورعب، وكل المستوطنين أو معظمهم غادروا إلى الوسط، وهناك شريان نازف على المستوى الاقتصادي.

وكما يقول بعض المستوطنين الذين صرحوا للإعلام فإن الشمال يحترق.. إنه الجنون.. والحكومة عاجزة عن اتخاذ القرار.. وجيش الاحتلال غير قادر على الحماية.

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