الثلاثاء ١٨ يونيو ٢٠٢٤
١٢:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر

الشمال الفلسطيني المحتل يحترق

الثلاثاء ١٨ يونيو ٢٠٢٤ - ١١:٥٠ بتوقيت غرينتش

الشمال الفلسطيني المحتل يحترق بنيران حزب الله، والصواريخ والمسيرات تدك حصون الاحتلال، والقبة الحديدية عاطلة من العمل وفي خبر كان.. وصراخ الصهاينة اليوم سيتحول عويلا غدا.

العالمإنقلاب الصورة

منذ أكثر من ثمانية أشهر وما يسمى بجبهة الشمال في فلسطين المحتلة تحولت إلى حقل رماية وإلى منطقة عسكرية خالصة، وإلى منطقة مهجورة من المستوطنين بشكل شبه كامل.

كل ذلك بفضل جبهة حزب الله، الذي أشعل هذه المنطقة بصواريخه ومسيراته وعملياته العسكرية.

وأصبحت المنطقة حقل رماية بكل ما للكلمة من معنى كما يقولون في إسرائيل.. فما فعله حزب الله في الشمال الفلسطيني المحتل حول المنطقة إلى مساحات خوف وقلق ورعب، وكل المستوطنين أو معظمهم غادروا إلى الوسط، وهناك شريان نازف على المستوى الاقتصادي.

وكما يقول بعض المستوطنين الذين صرحوا للإعلام فإن الشمال يحترق.. إنه الجنون.. والحكومة عاجزة عن اتخاذ القرار.. وجيش الاحتلال غير قادر على الحماية.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

حرب غزة.. عشرات الشهداء وعجز الإحتلال فتح جبهة حرب مع حزب الله في الشمال

هل تحاول واشنطن ربط هدنة غزة بجبهة الشمال؟