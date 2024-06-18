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مكتب قائد الثورة ينفي بعض ما نقله مرشحو الانتخابات عن آية الله خامنئي

مكتب قائد الثورة ينفي بعض ما نقله مرشحو الانتخابات عن آية الله خامنئي
الثلاثاء ١٨ يونيو ٢٠٢٤ - ٠١:٠٣ بتوقيت غرينتش

أصدر مكتب قائد الثورة الاسلامية في ايران آية الله السيد علي خامنئي بيانا نفى فيه ما نقل بعض مرشحي الانتخابات الرئاسية عن لسان القائد بشأن بعض القضايا.

العالم- ايران

وجاء في البيان الصادر عن مكتب قائد الثورة الإسلامية أن الأقوال التي نقلها بعض المرشحين للانتخابات ومناصريهم عن لسان سماحته ومسؤوليه ناقصة وغير صحيحة.

وأشار البيان إلى ما يلي:

"لقد لوحظ في الآونة الأخيرة أن بعض المرشحين المحترمين للانتخابات الرئاسية أو الكوادر والأشخاص المنسوبين إليهم، قد أدلوا بأقوال غير كاملة أو غير صحيحة عن سماحة القائد أو المسؤولين في مكتب قائد الثورة في البلاد.

واضاف: لا صحة للاقتباسات والانطباعات الشخصية والكلمات غير الصحيحة الصادرة عن تصريحات وآراء قائد الثورة والمسؤولين في مكتبه، فنتوقع من الجميع أن ينتبهوا إلى هذه القضية ويتجنبوا تكرارها".

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