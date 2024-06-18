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رئيس وزراء اليابان يزور ألمانيا قريبا

رئيس وزراء اليابان يزور ألمانيا قريبا
الثلاثاء ١٨ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٧ بتوقيت غرينتش

ذكرت مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع أن يزور رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا"، ألمانيا لإجراء محادثات مع المستشار الألماني "أولاف شولتس".

العالم - اوروبا

وتهدف الزيارة إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الأمن الاقتصادي، بما في ذلك حماية سلاسل توريد المعادن الحيوية وأشباه الموصلات، حسبما ذكرت وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية.

ومن المقرر أن يزور "كيشيدا" ألمانيا في وقت قريب من انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في واشنطن في الفترة من 9 إلى 11 يوليو المقبل.

ووقعت اليابان وألمانيا في يناير الماضي "اتفاقية الشراء والخدمات المتبادلة"، لتبادل الوقود والذخيرة بين قوات الدفاع الذاتي اليابانية والجيش الألماني، وأقر البرلمان الياباني الاتفاقية في وقت سابق من الشهر الجاري.

ومن المقرر أن يتبادل "كيشيدا وشولتس" الآراء حول توسيع التعاون الأمني الثنائي، والوضع في أوكرانيا، والإجراءات القسرية الصينية.

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