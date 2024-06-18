صور/نجم كرة فرنسي يؤدي مناسك الحج رفقة زوجته

العالم- الرياضة

ونشرت زوجة بول بوغبا، صورا لها مع زوجها عبر حسابها على "إنستغرام" وهما يؤديان مناسك الحج.



ونشرت ماريا زولاي ساليوس، صورا لها مع زوجها بوغبا وعلقت: "مكان عاطفي وساحر للغاية، عيد مبارك لجميع إخوتي وأخواتي، ونسأل الله أن ينعم علينا بالسلام والهدوء".



وحظيت الصورة التي نشرتها بتفاعل واسع، حيث نالت أكثر من 200 ألف إعجاب عندما ظهرت ماريا وبول أمام الحرم المكي يؤديان مناسك الحج لهذا العام.



وكان بوغبا قد أعلن في عام 2019 عن زواجه رسميا من الحسناء البوليفية المولودة في البرازيل ماريا زولاي ساليوس، والتي تبلغ 29 عاما.



واعتنقت ساليوس منذ زواجها الدين الإسلامي، إذ ظهرت عبر حساباتها على منصات التواصل في كثير من المناسبات الدينية، وأديا مناسك العمرة في شهر رمضان الفائت، كما ظهرا معا في عيد الأضحى المبارك وكانت ترتدي الحجاب.



يشار إلى أنه تم إيقاف بوغبا في آذار / مارس الماضي لمدة 4 سنوات عن كرة القدم بسبب انتهاكه قواعد مكافحة المنشطات في كرة القدم، حيث كان يلعب في يوفنتوس الإيطالي، من بداية موسم 2023 ـ 2024.



