لماذا قاليباف؟ شخصية من معسكره تجيب.. + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية أشار حسين قناعتي إلى أنه: قبل انتصار الثورة كان لدينا نظام ملكي ولم يكن هناك أي معنى للانتخابات، ولكن بعد قيام الجمهورية الإسلامية بدأ الشعب يشعر بالانتخابات ويهتم بها.. كما أن من كانوا مترددين بدأوا يدخلون الانتخابات، و هؤلاء أيضا أضفوا جمالا على الانتخابات.

وفيما أشار إلى أن الانتخابات المقبلة تختلف عن سابقاتها أوضح: الفرق بين هذه الانتخابات وسابقتها أن هذه المرة الناس يدققون ويطلبون من المرشحين أن يقدموا ويعرضوا برامجهم، والآن الانتخابات ذات أبعاد عدة وهذا مهم جدا.

وأضاف: المرشحين فريدين من نوعهم ولديهم خبرة كبيرة وهم أناس شرفاء ومحترمين جدا وأعرفهم.

وعن سبب اختياره للسيد قاليباف أوضح قناعتي أن مرشحه: متعدد الوجوه، ولديه تجربة وخبرة في مجلس الشورى، وكذلك أماكن عديدة من المسؤولية، ومن ناحية الشخصية فهو إنسان شجاع جدا.

وأضاف أن قاليباف لديه خبرة في خاصة في الأمور الدفاعية، وحينما كان في القوة الجوية قام بابتكارات عديدة، وفي الشرطة أيضا كانت لديه يد بيضاء.

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