حزب الله يستأنف استهداف قوات الصهاينة ومواقعها

العالم-لبنان

وقال الإعلام الحربي التابع للحزب الله في بيان إن المقاومة ‌‏‌‌‌‏الإسلامية استهدفت عند الساعة 05:20 من بعد ظهر يوم الثلاثاء موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

وأضاف أن المقاومة ‌‏‌‌‌‏استهدفت بعد ظهر الثلاثاء ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة.

وفي وقت سابق أعلن حزب الله تنفيذ عملية استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية داخل موقع حدب يارين، وهي العملية الأولى التي يعلن عنها الحزب منذ مساء السبت 15 يونيو واستهدفت "قاعدة خربة ماعر مقر كتيبة المدفعية التابعة للواء الغربي".

وقال موقع "Ynet" إنه بعد نحو 60 ساعة دون صافرات إنذار في الشمال تم تفعيل تحذير ظهر اليوم من تسلل طائرة مسيرة إلى مستوطنات الجليل الغربي، مشيرا إلى أن "حزب الله أوقف عملياته بالتزامن مع عيد الأضحى".