مظاهرات المستوطنين في القدس تطالب بإسقاط حكومة نتنياهو

العالم-الاحتلال

وبحسب المصادر، فإن الاحتجاجات المناهضة للحكومة تجري لليوم الثالث على التوالي كجزء مما يسمى بـ "أسبوع المقاومة".

وقالت "تايمز أوف إسرائيل" إن "آلاف المحتجين يتظاهرون خارج مبنى الكنيست في القدس مطالبين بإجراء انتخابات مبكرة واستقالة الحكومة".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلا عن الشرطة أنه تم اعتقال 12 شخصا في احتجاجات مناهضة للحكومة في تل أبيب يوم السبت.

ويوم أمس الاثنين، تظاهر عشرات آلاف المستوطنين أمام مبنى الكنيست للمطالبة بحله وتفكيك حكومة نتنياهو وامتدت الاحتجاجات لاحقا إلى مقر إقامة نتنياهو حيث اندلعت مواجهات بين المتظاهرين والشرطة التي دفعت بتعزيزات عسكرية إلى المكان.

وتأتي هذه الاحتجاجات ضمن فعاليات "أسبوع المقاومة" التي أعلنت عنها منظمة "أحيم لنيشك" (إخوة السلاح)، وهي مجموعة من الجنود القدامى بجيش الاحتلال، بدأت مساء السبت الماضي وتستمر حتى يوم الخميس. وشدد المتظاهرون على مطلبهم بـ "إعادة التفويض للإسرائيليين وحل حكومة الدمار".