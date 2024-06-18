العالم-الاحتلال

ونقلت القناة الـ 12 الصهيونية، مساء الثلاثاء، عن غالانت في مؤتمر صحفي أن "إسرائيل دفعت ثمنا باهظا لم تر له مثيلا"، داعيا الأمن والقيادة السياسية إلى إجراء تحقيق "لفهم كيف استطاع أعداء إسرائيل بناء قدرات دفاعية وهجومية أدت إلى عملية طوفان الأقصى".

وأوضح يوآف غالانت أن قوات الجيش والموساد وأجهزة الأمن في "إسرائيل" تقاتل في عدة جبهات منذ 8 أشهر وهي حرب لم تعهد لها مثيلا من قبل، مضيفا أن “الفشل الموجع” سيجري بحثه.

ودعا وزير حرب الاحتلال إلى ضرورة التعلم من هذا الفشل العسكري والاستخباراتي الذي وقع في السابع من أكتوبر الماضي، مشيرا إلى أن هذه الدروس ستؤثر على مستقبل "إسرائيل" بوجه عام.