حال إرباك الكيان والمحاولة الأميركية لاحتواء جبهة لبنان

العالم _ مع الحدث

كيف تبدو حال ارباك الكيان من جنوبه الى الشمال مع لبنان وانفجار خلافاته الداخلية بعد تفكيك مجلس الحرب وتحذير نتنياهو من حرب أهلية؟

ماذا يعني اتهام لابيد لنتنياهو بزج الجيش لمصالحه الشخصية متعهدا للعمل على اسقاط حكومته؟

هل دخل نتنياهو في معركة مع الجيش بعد تسريبات هيئة البث حول علمها المسبق بهجوم السابع من تشرين ونقله من بلينكن للعمل من اجل الغاء القيود على السلاح؟

ما الذي جاء يقوله هوكشتاين في تل أبيب ولبنان لمنع ما يسميه التصعيد الحدودي وانهاء الصراع الان؟

وتستضيف هذه الحلقة من بيروت الباحث السياسي الفلسطيني تيسير الخطيب ومن جنين الباحث السياسي عمار خضر.