وقفة غاضبة في اسطنبول تضامناً مع غزة

العالم - مراسلون

لا تتوقف الشعوب الاسلامية عن التعبير عن تضامنها مع غزة، عبر فعاليات شعبية، حتى في ايام العيد كانت غزة حاضرة، فلا عيد وغزة جريحة هكذا كان عنوان فعالية نظمتها مؤسسات شعبية تركية في اسطنبول بمشاركة جاليات عربية، وقفة تضامنية شارك بها الالاف في ساحة مسجد الفاتح بالمدينة.

وقال أحد المشاركين في الوقفة لقناة العالم:"نحن هنا في ثالث أيام العيد لنقول: غزة، لست وحدك؛ ونقول ان هذا العيد حزين بسبب الحرب المستمرة في القطاع ولنقول للعالم الاسلامي اننا كمسلمين وكعالم اسلامي، تركنا فلسطين دون ان نتحرك بشكل جاد لذا علينا ان نستيقظ ونقوم من غفلتنا وننقذ اخواننا".

تكبيرات العيد حضرت وحضر معها هتافات لغزة ومقاومتها، ودعوات بأن تتحرك الجماهير غضباً للضغط على المستويات الرسمية لاتخاذ مواقف جادة توقف حرب الابادة المستمرة في القطاع للشهر التاسع على التوالي.

وقال أحد المشاركين في الوقفة:" الله يكون في عون اخواننا في غزة، ولعن الله اسرائيل الكافرة، نحن ندعوا لإخواننا في غزة في كل الاوقات ونشارك في التظاهرات وندعوا جميع الدول الاسلامية لتساعدهم".

وقال شخص أخر من المشاركين في الوقفة:" أود ان اتقدم بالتحية لأهل غزة وللمقاومين من حماس والجهاد وكل فصائل المقاومة، نسأل الله النصر في اقرب وقت، اتمنی ان يجتمع مسلمو العالم معاً ويحررون غزة والقدس وكل بلاد الاسلام من اسرائيل وراعيتها اميركا.

وشهدت تركيا سلسلة فعاليات في مختلف مدنها للتضامن مع غزة طيلة ايام العيد وهي امتداد لفعاليات لاتتوقف منذ بدء حرب الابادة في غزة.

عيد بأي حال عدت يا عيد، هذا هو لسان حال الشعوب الاسلامية في ظل ما تتعرض له غزة من ابادة مستمرة وهو ما يدفع هذه الشعوب لتنظيم فعاليات تضامنية وغاضبة حتی في أيام العيد.