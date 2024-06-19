الاحتلال يستهدف بلدات بجنوب لبنان والمقاومة ترد

العالم _ مراسلون

أفاد مراسل قناة العالم في جنوب لبنان ان الطائرات الحربية الاسرائيلية القت صاروخين على منطقة قرب المسجد للناحية الشرقية من مدينة الخيام.

واضاف مراسل العالم ان طيران الاحتلال قصف بشكل عنيف بلدة يارون ما ادى الى وقوع اصابات في المنطقة.

واكد مراسل العالم ان القصف المدفعي العنيف الذى بدأ فجر اليوم لم يتوقف حتى الان على اطراف بلدتي الخيام وكفركلا ومنطقة سهل الخيام.

ونوه الى ان المقاومة اللبنانية استهدفت صباح اليوم آليات لجيش الاحتلال الاسرائيلي قرب مستعمرة المطلة بسرب من المسيرات الانقضاضية.

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