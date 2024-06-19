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9280 معتقل و549 شهيدا في الضفة منذ بدأ العدوان

الأربعاء ١٩ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٨:٣٤ بتوقيت غرينتش

ارتفعت حصيلة المعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية الى 9280، كما وصل عدد الشهداء الى 549 منذ بدأ العدوان الاسرائيلي على غزة في 7 اكتوبر 2023.

العالم _ مراسلون

أفادت مراسلة قناة العالم في نابلس انه استهشد الشاب الفلسطيني بلال عادل عبد الفتاح بللو (39 عاما)، مساء الثلاثاء برصاص الاحتلال جنوب بيت لحم.

ونقلت مراسلة العالم عن نادي الاسير الفلسطيني اعلانه ان عدد المعتقلين الفلسطينيين من الضفة وصل الى 90 في أيام عيد الاضحى المبارك.

واضافت ان قوات الاحتلال اعتقلت منذ صباح اليوم الاربعاء اكثر من 39 فلسطيني من مناطق متفرقة من الضفة الغربية، لترتفع حصيلة المعتقلين الى 9280 منذ بدأ العدوان الاسرائيلي على غزة في 7 اكتوبر 2023.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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