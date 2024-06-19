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هآرتس.. تجنيد الحريديم لن يحقق أحلام نتنياهو

الأربعاء ١٩ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٩:١٨ بتوقيت غرينتش

كشفت صحيفة عبرية عن انه حتی تجنيد الحريديم لن يستطيع تحقيق أحلام بنيامين نتنياهو.

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في رام الله نقلاً عن صحيفة هآرتس انه "حتی لو قامت اسرائيل بتجنيد الحريديم، لن تستطيع توفير قوة بشرية من أجل تحقيق أحلام رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأكدت الصحيفة ان بنيامين نتنياهو يبحث عن حرب مستمرة في قطاع غزة وجنوب لبنان ويريد ايضاً الابقاء علی احتلال الضفة الغربية وهذه الاحلام لنتنياهو لايمكن تحقيقها بالجيش الموجود في اسرائيل.

وأوضحت الصحيفة ان احلام نتنياهو لاتحتاج الی 15 كتيبة فقط بل انها تحتاج الی عشرات الكتائب من الجيش الاسرائيلي وهي غيرمتوفرة.

واستهزأت الصحيفة العبرية من رسالة رئيس هيئة الاركان هرتسي هليوي الی القيادة السياسية والتي قال فيها ان هناك نقصاً كبيراً في القوة البشرية في الجيش الاسرائيلي.

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