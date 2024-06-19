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اللواء سلامي: لا يمكننا ان نكون دولة مستقلة الا عبر اعتلاء ذروة العلم والتكنولوجيا

اللواء سلامي: لا يمكننا ان نكون دولة مستقلة الا عبر اعتلاء ذروة العلم والتكنولوجيا
الأربعاء ١٩ يونيو ٢٠٢٤ - ١٠:١٣ بتوقيت غرينتش

اكد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي ضرورة ان تعلوا ايران القمم العالية للعلم والتكنولوجيا الى جانب التربية المعنوية والروحية لتكون بذلك دولة مستقلة وعظيمة وأنموذجا رائدا امام البشرية.

العالم - ايران

وقال اللواء سلامي في كلمة القاها اليوم الاربعاء بمناسبة يوم تعبئة الاساتذة الجامعيين، ان الرسالة الرئيسية وفلسفة الثورة الاسلامية كانت تغيير الاوضاع في العالم وفق القيم السماوية، واضاف "نحن نريد ان تكون الحرية والاستقلال والكرامة الانسانية جزءا هاما من هوية بلادنا ونظامنا وشعبنا وان نكون رواد تحرر المستضعفين من نير عبودية مالكي العبيد الحديثين".

وتابع اللواء سلامي: في الحقيقة فان مستقبل هوية اي مجتمع من المجتمعات هو رهن بقوة وشخصية شبابه وعلمائه، والشباب العظماء والراشدين واصحاب الفضائل والقلوب المطمئنة والايمان القوي واصحاب الفكر والابداع والمعرفة، وهذه هي مسؤولية جسيمة تقع على عاتق اساتذتنا الجامعيين.

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