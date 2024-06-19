لجنة أممية: كيان الاحتلال قتل وتسبب بإعاقة عشرات آلاف أطفال غزة

العالم - فلسطين المحتلة

جاء ذلك على لسان رئيسة اللجنة نافي بيلاي، اليوم الأربعاء، في اجتماع حول تقرير اللجنة على هامش الدورة 56 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية.

وأضافت بيلاي: من المحتمل أيضا أن يكون آلاف الأطفال تحت الأنقاض جراء الغارات التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

وأشارت إلى أن العدوان الإسرائيلي أثر بشكل خطير على البنية التحتية اللازمة لرفاهية الأطفال، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والخدمات الأساسية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول يشن الاحتلال عدوانا مدمرا على غزة خلف أكثر من 122 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات معظمهم أطفال.