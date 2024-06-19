صور/3 هدايا لزعيم كوريا الشمالية من بوتين..ما هي؟

العالم-اسيا والباسفيك

وأهدى بوتين كيم سيارة ليموزين فاخرة من نوع أوروس مصممة وفق الطراز السوفيتي، وكان بوتين استقل واحدة منها في حفل تنصيبه الأخير في الكرملين في مايو الماضي، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وكان بوتين أهدى كيم أول سيارة ليموزين من طراز أوروس في فبراير الماضي، حسبما أعلن البلدان في ذاك الوقت، وهذا معناه أن كيم لديه الآن سيارتان على الأقل من هذا الطراز.

كما أهدى بوتين اليوم الأربعاء لكيم مجموعة شاي وخنجر أميرال.

وعند سؤاله عن الهدية التي قدمها كيم إلى بوتين، لم يوضح ما هي الهدية بالظبط ولكنه ألمح إلى أنها "مرتبطة بتصوير بوتين.

وقال مساعد الرئيس الروسي: "كانت هناك عدة نسخ من الصور، كلها ماهرة إلى حد ما، بما في ذلك التماثيل النصفية".

وعرض بوتين نموذجًا لسيارة تنفيذية من شركة أوروس للزعيم الكوري الشمالي في سبتمبر الماضي خلال زيارة كيم إلى موقع الإطلاق الفضائي فوستوشني كوزمودروم في منطقة أمور في أقصى شرق روسيا.

وأخبر الرئيس الروسي ضيفه بالتفصيل عن العلامة التجارية الحصرية للسيارات، ليس فقط عن طراز الليموزين، ولكن أيضًا عن سيارة السيدان من خط السيارات التنفيذية لشركة صناعة السيارات الروسية.

وتعتبر زيارة بوتين إلى كوريا الشمالية هي الزيارة الثانية لرئيس روسي في تاريخ العلاقات بين موسكو وبيونج يانج، حيث كانت الزيارة الأولي منذ 24 عاما، وهذه هي الزيارة الأولي لبوتين.