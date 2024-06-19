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شاهد.. حزب الله يقصف مقر قيادة لجيش الاحتلال في 'كريات شمونة'

الأربعاء ١٩ يونيو ٢٠٢٤ - ١٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية في لبنان، مقر قيادة اللواء الشرقي 769 ‌‏(التابع للفرقة 91) في ثكنة كريات شمونة.

العالم - لبنان

وفي بيان لها قالت المقاومة الإسلامية، انه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على اعتداءات الكيان ‌‌‏الإسرائيلي التي طالت بلدتي يارون والخيام، قصفت مقر قيادة اللواء الشرقي 769 ‌‏(التابع للفرقة 91) في ثكنة كريات شمونة بعشرات صواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية. ‏

اليكم نص بيان المقاومة الاسلامية:

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صدق الله العلي العظيم

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على اعتداءات العدو ‌‌‏الإسرائيلي التي طالت بلدتي يارون والخيام، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية مقر قيادة اللواء الشرقي 769 ‌‏(التابع للفرقة 91) في ثكنة "كريات شمونة" بعشرات صواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية. ‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
‏ الاربعاء 19-06-2024‏
‏12 ذو الحجة 1445 هـ

صلحظة سقوط صاروخ في "كريات شمونة"

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