شاهد ..موجة حر تجتاح العالم وتتسبب في وفاة المئات

العالم - خاص بالعالم

في أكثر دول العالم سكانا الهند تم تسجيل أكثر من ثلاثمئة حالة وفاة في إحصاء أولي وأكثر من أربعين الفا يعانون ضربات الشمس لحين أن تقدم المراكز والمنشات الطبية تحديثات لبياناتها حول عدد ضحايا موجة الحر.



وفي المكسيك سجلت السلطات نحو مئة وخمسة وخمسين حالة وفاة نتيجة الحر وأكثر من ألفين وخمسمئة وستين آخرين عانوا مشاكل صحية مرتبطة بالحرارة محذرة من أن معظم المناطق ستستمر في مواجهة درجات حرارة مرتفعة.



وفي الولايات المتحدة الأميركية أشار مسؤولو الصحة العامة الى أن أكثر من87 حالة وفاة قيد التحقيق لأسباب محتملة تتعلق بالحرارة وأنهم يضافون الى عدد من الحالات المؤكدة التي سجلت في أكثر من ولاية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الأميركية من أن ارتفاع درجات الحرارة قد يصبح مميتا في مناطق شمال شرق الولايات المتحدة وغربها الأوسط موجهة إنذارات بهذا الشأن لنحو خمسة وتسعين مليون أميركي .



الصين التي تشهد ظواهر مناخية قاسية وضربت الفيضانات مناطقها الجنوبية تجتاح موجة حر مناطقها الشمالية تخطت بكثير الخمسة والثلاين درجة مئوية ووجهت السلطات في عديد من المقاطعات تحذيرات من الحرارة وحثت السكان على الحد من التعرض لأشعة الشمس والإكثار من شرب المياه.



أما في اليونان التي شهدت أول موجة حر الأسبوع الماضي مع وصول درجة الحرارة إلى أكثر من أربع وأربعين درجة مئوية فسُجّل خمسة وأربعون حريق غابات لليوم الثالث على التوالي.



وتوقعت الأرصاد الجوية الإيطالية أن تبلغ درجات الحرارة أربعين مئوية في أنحاء من البلاد وأصدرت وزارة الصحة تحذيرا من أعلى درجة من حرارة قصوى في روما وباليرمو وغيرهما من المدن.



وفي السعودية توفي مئات الحجاج نتيجة لارتفاع درجات الحرارة لأكثر من واحد وخمسين درجة مئوية، وفقا لتقارير محلية.



وتقول المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن هناك احتمالا بنسبة 86% أن تسجل إحدى السنوات الخمس القادمة أعلى درجات حرارة على الإطلاق، متجاوزة عام 2023 بسبب تغير المناخ الناجم عن الأنشطة البشرية.

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