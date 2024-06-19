جوا وبرا.. القوات الصهيونية تصعّد اعتداءاتها على قرى لبنان الجنوبية

العالم - لبنان

فقد كرر طيران العدو الحربي اعتداءاته الجوية لليوم الثاني على التوالي على بلدة البرغلية، حيث أغار على بلدة البرغلية في قضاء صور، فيما أغارت طائرة مُسيرة على المنطقة الواقعة بين البرغلية والشبريحا، لجهة البحر.

وبحسب المعلومات، فإن إحدى الغارات على البرغلية اليوم، استهدفت فيلا تعود للوزير الأسبق علي عرب وأدت إلى تدميرها.

وشن الطيران الحربي الصهيوني غارة جوية بالصواريخ على مدينة الخيام، ثم عاودت الطائرات المعادية الاعتداء على المدينة بغارة جوية أخرى بعد أقل من ساعة على الغارة الأولى، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأغار الطيران الحربي الصهيوني على بلدة يارون حيث أفيد عن وقوع إصابات غير محددة في صفوف المدنيين.

وفي منطقة الوزاني استهدف العدو الصهيوني سيارة خالية مركونة في أحد البساتين بصاروخ جو - أرض ما أدى إلى تدميرها.

وأغارت مُسيرة صهيونية على ساحة بلدة ميس الجبل بصاروخين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

كذلك أغار الطيران الحربي الصهيوني على بلدة رب ثلاثين دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

كما أغار الطيران الحربي الصهيوني على بلدة العديسة مستهدفًا أحد المنازل لجهة بلدة الطيبة، فيما استهدف الطيران المسير المعادي حرج الراهب غرب بلدة عيتا الشعب.