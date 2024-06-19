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انعقاد اجتماع وزراء خارجية منتدى الحوار الآسيوي في طهران

انعقاد اجتماع وزراء خارجية منتدى الحوار الآسيوي في طهران
الأربعاء ١٩ يونيو ٢٠٢٤ - ٠١:٤٧ بتوقيت غرينتش

أعلن المشرف على الخارجية الإيرانية علي باقري كني أن اجتماع وزراء خارجية دول منتدى الحوار الآسيوي سيعقد في طهران الأسبوع المقبل.

العالم - ايران

وقال باقري كني في تصريح على هامش اجتماع الحكومة الإيرانية اليوم الأربعاء،إن أنشطة وزارة الخارجية مستمرة بشكل جدي، وسنعقد الأسبوع المقبل يومي الأحد والاثنين اجتماع منتدى الحوار الآسيوي في طهران على مستوى وزراء الخارجية.

وأعلن أن نحو 32 دولة عضوا في هذا المنتدى.

وقال باقري كني أيضًا فيما يتعلق بالعلاقات بين إيران والوكالة الدولية: إن إيران تنفذ جميع التزاماتها في إطار "معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية" واتفاقية الضمانات، ولا يوجد أي انتهاك لالتزاماتها.

وتابع باقري كني : آليات المراقبة والتفتيش التي تقوم بها الوكالة مستمرة بقوة.

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